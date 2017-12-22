Без отопления 9 лет. Почему надо спасать уникальный для страны музей в Горецком районе

В агрогородке Ленино Горецкого района есть уникальный объект — музей советско-польского боевого содружества. Здание, построенное еще при Союзе, вот уже лет 9 не отапливается. От холода и сырости страдают не только сотрудники, но и экспонаты, которых в фондах около 2,5 тысячи. А по весне музей, купол которого напоминает лежащую на земле солдатскую каску, еще и подтапливают талые воды, пишет «СБ Беларусь Сегодня» .





Спасти экспозицию можно, если сделать ее частью районного или областного музеев. Но уедут экспонаты — в забвении окажется и само место, где в 1943-м героически сражалась с нацистами вместе с советскими войсками Первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Допустить этого нельзя, ведь ежегодно сюда едут белорусы, россияне и поляки, чьи деды и прадеды остались в этих краях навсегда.

Мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества в Ленино проектировали известные советские архитекторы Яков Белопольский, Владимир Хавин и скульптор Владимир Цигаль. Здание музея, по их задумке, должно было напоминать гигантскую солдатскую каску, лежащую на земле.

На стройматериалах не экономили: купол высотой 10 метров и диаметром 34 метра покрыт медными пластинами, фасад — весь в стекле. Музей-каска, аналогов которому, по словам начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома Александра Беляцкого, нет не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве, впечатляет даже сегодня.

И это — лишь часть мемориального комплекса, в состав которого входят еще памятники советским и польским воинам, могилы в виде гранитных плит и монумент памяти павшим, представляющий собой две руки, держащие одно знамя. Уникальный комплекс, который в 1968 году открыл первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров, сразу привлек внимание туристов. По словам здешних работников, при Союзе сюда на экскурсии, бывало, ежедневно приезжали по 20 — 30 «Икарусов». Из разных городов страны, из Польши. В штате музея были 12 сотрудников. Теперь — всего четыре, включая техперсонал.

Старший научный сотрудник Татьяна Зубкова встречает на пороге в шубе. На улице -2°С, на ее рабочем месте не намного теплее. Потому экскурсии так и проводит — в верхней одежде:

— Наплыв туристов, как правило, в теплое время года. Летом в месяц — до 500 человек. Осенью и зимой — затишье, до 200 посетителей в месяц. Не считая главной даты — 12 октября, когда на очередную годовщину сражения под Ленино к нам прибывают делегации из нашей страны и Польши.



Старший научный сотрудник Татьяна Зубкова. Фото: Ольга Кисляк, sb.by

12 октября 1943-го под Ленино полегли около 3 тысяч советских и 512 польских воинов. До сих пор поляки приезжают на Могилевщину, чтобы найти здесь могилы родственников, поклониться их праху. Один из местных сотрудников вспоминает:

— Этим летом была семья из Польши: отец, сын, внук. Они всю жизнь искали информацию о своем родственнике, пропавшем без вести в годы Великой Отечественной. И только в этом году поиски привели их в Ленино. Оказалось, он воевал здесь, на Могилевщине, сложил тут голову, похоронен в братской могиле.

Судя по внушительной книге отзывов и многочисленным записям в ней, потомкам героев важно, чтобы музей был жив, чтобы они могли бывать в нем. Но чтобы его не закрыли, а экспонаты не вывезли, нужно проделать большую работу. Петр Зубков, который вот уже 15 лет трудится тут рабочим по обслуживанию здания, ведет меня в подвальное помещение:

— Я еще застал времена, когда мы по музею зимой в рубашках ходили — так было тепло. Теперь у нас иная «униформа»: телогрейки, шубы, ушанки, валенки. Когда внутри помещения 4 градуса, надо утепляться.



Петр Зубков: «Подсобкой, в которой стоят отопительные электрические тэны, мы не пользуемся почти 9 лет». Фото: Ольга Кисляк, sb.by

Изначально, по проекту, отапливать здание площадью 640 «квадратов» должны были электрические тэны. Система такая: они нагреваются, включается вентиляция и теплый воздух по вентканалам снизу подается наверх, в музейные залы. Тэны живы и сейчас. Но пользоваться ими музейщикам запретили лет 9 назад. После этого они лишь однажды включали отопление — в 2013 году на один день, когда в музее был большой праздник, посвященный 70-летию битвы под Ленино.

Все дело в том, что эта отопительная система за час съедает около 250 киловатт электроэнергии. Для сравнения, семья, живущая в обычной двушке, в месяц «палит» около 150 киловатт.

— Представляете, в какую сумму вылетает техобслуживание, если за месяц, учитывая дни, когда музей закрыт, уходит более 7 тысяч киловатт? — говорит Петр Зубков.

При Союзе, когда строился мемориальный комплекс, электричество, припоминают старожилы, стоило копейки. Да и финансирование очага культуры не лежало на плечах районного бюджета. Теперь для него это — непосильная ноша. То, что здание вот уже несколько лет не отапливается, — не единственная проблема. Весной лежащую на земле «каску» подмывают талые воды, которые портят фундамент. Вода стекает и внутрь, в подвал.

Чтобы решить проблему раз и навсегда, музею нужны новая отмостка и новая котельная. Тогда здесь будет комфортно и сотрудникам, и посетителям, и экспонатам, среди которых немало раритетов: ордена и медали, оружие, личные вещи бойцов, в том числе уроженца Горецкого района, дважды Героя Советского Союза маршала Якубовского.





— Наш музей не похож ни на один другой ни по содержанию, ни по форме. И, конечно, мы хотим и обязаны его сберечь, — говорит заместитель председателя Горецкого райисполкома Сергей Прудников. — Этой осенью, когда в Ленино по традиции приезжала делегация из Польши, председатель райисполкома обсудил проблему с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Беларуси Конрадом Павликом. Речь шла о необходимости строительства новой котельной для музея. Обсудили два возможных варианта: топить здание газом или дровами. Выгоднее котельная на местном виде топлива. Поляки, которые благодарны нам за память об их погибших земляках, за заботу о могилах поляков, находящихся вдалеке от родины, обещали выделить деньги на эти цели. В 2018-м закажем проектно-сметную документацию и очень надеемся, что к 75-летию битвы под Ленино ситуация изменится к лучшему.

В этом году сотрудники музея в Ленино провели более сотни экскурсий, а сам музей посетили около 4 тысяч человек.