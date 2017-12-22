Семья Борисовых из Украины — одна из многих, кто в свое время искал убежища от войны и нашел в Беларуси не только мир и спокойствие, но и вторую родину. Борисовы живут в Шкловском районе, считают себя украинцами, но уже называют белорусами.

Этот симпатичный дом в деревне Комаровка называют украинским. Три с половиной года назад здесь поселилась молодая семья, бежавшая от войны на Донбассе. Они до этого ни разу не бывали в Беларуси, но встретили их здесь как родных. Дали жилье и работу.

Супруги Борисовы переезжали из прифронтового Красноармейска с маленькой Кирой. Чуть позже вслед за ними, поддавшись уговорам, приехали и родители Ирины. А совсем недавно на свет появился шестой член семьи. Малютка Карина родилась уже здесь, в Беларуси. Но места в доме хватает всем.

— Не жалеем, что переехали. Все нравится, природа замечательная. Работа есть, руки есть, жилье с удобствами — что еще надо? Дети в тепле, в садик ходят, мы работаем, зарплату получаем, — говорит Максим Борисов.

В памяти у 5-летней Киры не сохранились обстрелы и бомбежки. У нее самое обычное детство и много игрушек. В детском садике на новогоднем утреннике маленькой артистке дали роль Красной Шапочки.

— А Егор, который меня обижает, будет Волком, — говорит Кира.

На обеденном столе — традиционный украинский борщ и белорусское сало с картошкой. За кухню в семье отвечает бабушка.

— Картошку белорусскую я не умею готовить. Она настолько вкусная и настолько разваривается, что я не успеваю уследить за ней, — улыбается Татьяна Сулимова.

Кира — ребенок творческий, любит экспериментировать: например, борщ вкуснее, если в него положить колбасу. После переезда в Беларусь, Ирина и Максим решили подарить ей сестричку — появилась уверенность в завтрашнем дне.

— Здесь я получаю пособие по уходу за ребенком намного больше, чем в Украине, раза в три-четыре. В плане финансов себя очень хорошо чувствуем, — говорит Ирина Борисова. — Разницы, такого, что мы не свои, я не ощутила. Нас и приняли хорошо, и люди здесь замечательные.

В этой семье все взрослые при деле. Папа работает в колхозе водителем, мама — там же экономистом. Даже бабушка с дедушкой, хоть и на пенсии, но тоже нашли работу. Большое подспорье для семьи и домашнее хозяйство — поросята, куры, утки, огород в 10 соток.

— А здесь у нас курочки, — показывает Владимир Сулимов. — Когда приехали в Беларусь, у нас же ничего не было. Нам соседи помогали, по-человечески отнеслись. Давали нам все. А теперь у нас свое хозяйство. Теперь мы уже можем кого-нибудь угостить, потому что у нас все нормально. Мы живем, мы работаем, все у нас есть.

Пока супруги Борисовы имеют вид на жительство в Беларуси, но скоро рассчитывают получить гражданство. Для себя они твердо решили: жить будут здесь.