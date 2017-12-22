Житель Молодечно обнажился перед девушкой в видеочате, а она потребовала за это деньги

История произошла в сентябре. Сегодня милиция передает все материалы в РОСК для возбуждения уголовного дела по статье 208 (Вымогательство), пишет « Край.by ».

— Молодечненец 1996 года рождения, военнослужащий, приехал в отпуск домой 16 сентября. 19 сентября в видеочате он познакомился с девушкой, которая представилась Миланой. Во время беседы она оголила верхнюю часть тела. А затем попросила парня показать, «что у него есть». Молодой человек снял нижнее белье и около 40 секунд демонстрировал свой половой орган, — рассказал заместитель начальника Молодечненского РОВД, начальник криминальной милиции Юрий Кабаков.

После увиденного девушка из видеочата попросила прислать молодечненца ссылку на его страницу в соцсетях. Ничего не подозревая, он так и сделал. Спустя 15 минут новая знакомая прислала парню видеофайл, в котором он очень быстро узнал себя.

По словам Юрия Кабакова, за нераспространение видео Милана потребовала 7500 российских рублей. Четыре дня девушка вымогала деньги у молодечненца и даже отправила ролик некоторым из его друзей. 22 сентября молодой человек все-таки обратился в милицию.

В настоящее время Молодечненский РОВД передает все материалы в районный отдел Следственного комитета для возбуждения уголовного дела по части первой статьи 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Вымогательство). Преступление наказывается лишением свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.