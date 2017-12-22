Дом пионеров, универмаг, баня… Жителям Солигорска предложили внести креатив в названия остановок

Администрация филиала «Автобусный парка № 1» приглашает горожан принять участие в изменении названий остановочных пунктов в Солигорске.

В своих вариантах сотрудники автопарка предлагают горожанам использовать ориентир или памятный знак исторического события, которое могло бы отождествлять остановку с местностью.

К переименованию предложены остановки: Октябрьская-2, Универсам, Дом пионеров, магазин Солнечный, Детский городок, Банно-оздоровительный комплекс и ряд других, в том числе и повторяющихся названий.

Свои предложения жители Солигорска могут высылать до 5 января 2018 года на электронный адрес автопарка.