﻿ Дом пионеров, универмаг, баня… Жителям Солигорска предложили внести креатив в названия остановок. 21.by
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Дом пионеров, универмаг, баня… Жителям Солигорска предложили внести креатив в названия остановок

22.12.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Администрация филиала «Автобусный парка № 1» приглашает горожан принять участие в изменении названий остановочных пунктов в Солигорске.

В своих вариантах сотрудники автопарка предлагают горожанам использовать ориентир или памятный знак исторического события, которое могло бы отождествлять остановку с местностью.

К переименованию предложены остановки: Октябрьская-2, Универсам, Дом пионеров, магазин Солнечный, Детский городок, Банно-оздоровительный комплекс и ряд других, в том числе и повторяющихся названий.

Свои предложения жители Солигорска могут высылать до 5 января 2018 года на электронный адрес автопарка.

 
 
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Свои предложения жители Солигорска могут высылать до 5 января 2018 года на электронный адрес автопарка.

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