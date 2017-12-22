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Парня, бросавшего в прохожих петарды из машины, оштрафовали

22.12.2017 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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18 декабря в Twitter был опубликован, ролик. На видео молодые люди из машины бросали петарды в людей на остановках. 

«По данному факту была назначена проверка, по результатам которой сотрудники Первомайского РУВД установили лиц, возможно причастных к произошедшему. Основной фигурант, который бросал петарды, — 18-летний студент столичного вуза. Его действия квалифицированы по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь („Мелкое хулиганство“)», — рассказали в милиции.

22 декабря в Минске прошло судебное заседание — молодому человеку назначили наказание в виде 460 рублей штрафа.

Как рассказал парень сотрудникам милиции, эти петарды он купил на Новый год, однако решил ради забавы бросать их зажженные в людей.

На вопросы TUT.BY молодй человек отвечать не стал.

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказал парень сотрудникам милиции, эти петарды он купил на Новый год, однако решил ради забавы бросать их зажженные в людей.

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