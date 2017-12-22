Парня, бросавшего в прохожих петарды из машины, оштрафовали

18 декабря в Twitter был опубликован, ролик. На видео молодые люди из машины бросали петарды в людей на остановках.

Сейчас представила, что на тех остановках могли бы стоять близкие люди и стало страшно.

Что это за род развлечений? Почему им смешно? А если попадёт в кого-то?

Боже, это просто уму непостижимо

Мне кажется их надо найти и наказать. Я не права? @OnlinerBY @tutby @mvd_by pic.twitter.com/xqSc6WHT3b — vlast'_slava (@Vlast_slava) 17 декабря 2017 г.

«По данному факту была назначена проверка, по результатам которой сотрудники Первомайского РУВД установили лиц, возможно причастных к произошедшему. Основной фигурант, который бросал петарды, — 18-летний студент столичного вуза. Его действия квалифицированы по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь („Мелкое хулиганство“)», — рассказали в милиции.

22 декабря в Минске прошло судебное заседание — молодому человеку назначили наказание в виде 460 рублей штрафа.

Как рассказал парень сотрудникам милиции, эти петарды он купил на Новый год, однако решил ради забавы бросать их зажженные в людей.

На вопросы TUT.BY молодй человек отвечать не стал.