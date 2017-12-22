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Суд по заказному убийству на Алибегова возобновится 27 декабря
22.12.2017 15:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Суд по делу о заказном убийстве двух человек на улице Алибегова и убийству мужчины в Колодищах возобновится после проведенной экспертизы, сообщили в Минском городском суде.
© Sputnik / Анна Нефедова
Верховный суд отменил приговор по делу о заказном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах. Ранее исполнителей убийства приговорили к пожизненным срокам, а заказчицу первого из преступлений – к 12 годам заключения.
"27 декабря в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении: Александра Жильникова, Вячеслава Сухарко и Алины Шульгановой", – сообщили в Sputnik в пятницу в суде.
Ранее приговор был опротестован прокурором, который посчитал его слишком мягким. Государственный обвинитель Наталья Петровская просила для двоих обвиняемых мужчин смертную казнь. Верховный суд отметил приговор и направил уголовное дело в Мингорсуд на новое рассмотрение новым составом.
Первый приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года. Признанные виновными в
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