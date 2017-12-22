С июля визовые службы Литвы откажутся от услуг посредников в Беларуси

Литовские визовые службы отказываются от услуг коммерческих посредников в Беларуси, сообщает delfi.lt со ссылкой на МИД страны.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что литовские визовые службы со 2 июля следующего года отказываются от услуг коммерческих посредников в Беларуси.

Так будет обеспечен более эффективный и прозрачный прием визовых заявок в консульских учреждениях, уменьшено административное бремя визовых служб Литвы, говорится в сообщении ведомства.

За визами со 2 июля надо будет обращаться непосредственно в дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы, либо в визовые центры, с которыми сотрудничает Визовая служба Литвы.

МИД Литвы считает, за полгода литовские и зарубежные организаторы туризма приспособятся к переменам.