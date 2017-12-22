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Калинин: в Беларуси решается вопрос о расширении безвизового пространства
22.12.2017 15:51 — Новости Общества | БелТА
Анатолий Калинин. Фото из архива
22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время принимается решение о расширении безвизового пространства Беларуси. Об этом сегодня во время церемонии вручения переходящего вымпела Гомелю как лучшему областному городу по благоустройству сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.
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