Калинин: в Беларуси решается вопрос о расширении безвизового пространства

Анатолий Калинин. Фото из архива

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время принимается решение о расширении безвизового пространства Беларуси. Об этом сегодня во время церемонии вручения переходящего вымпела Гомелю как лучшему областному городу по благоустройству сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

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