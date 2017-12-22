Комиссия Центра оценки качества образования Литвы (SKVC) негативно оценила Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) и рекомендовала не продлевать его аккредитацию.

ЕГУ уже сталкивался с проблемами при аккредитации несколько лет назад: тогда эксперты также оценили вуз неудовлетворительно, однако работать разрешили.

Университет проходил проверку SKVC в этом году. По ее результатам ЕГУ вновь оценили неудовлетворительно, в частности — стратегический менеджмент и научную, а также художественную деятельность. Центр рекомендовал не предоставлять аккредитацию университету.

Работу университета оценивала международная экспертная группа, в которую вошли специалисты из Македонии, Ирландии, Финляндии, Великобритании и Литвы.

Решение оценочной комиссии можно обжаловать в комиссии при министерстве образования и науки Литвы или в суде.

Уже официально прокомментировали ситуацию и в ЕГУ: там пожалели о том, что эксперты не учитывают "политическую значимость университета для Беларуси" и прогресс вуза, который будто бы не так давно оценили и доноры университета. Руководство вуза работает над тем, чтобы решение об аккредитации было положительным.

ЕГУ позиционирует себя как белорусский вуз в изгнании: до 2004-го он работал в Минске, затем — в Вильнюсе. Сегодня 95% всех учащихся университета — граждане Беларуси.