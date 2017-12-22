Литва отказалась от услуг посредников при выдаче виз в Беларуси

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Литовская визовая служба в Республике Беларусь откажется от услуг коммерческих посредников со 2 июля 2018 года, сообщает пресс-служба МИДа Литвы.



© Sputnik / Виктор Толочко Пункты упрощенного пропуска откроют на границе с Литвой

Как отмечают в ведомстве, это обеспечит более эффективный и прозрачный прием заявлений на получение шенгенской визы в консульских учреждениях. Также это решение, которое было принято руководствуясь практикой других государств Шенгенского соглашения, призвано привести к снижению административной нагрузки на визовые службы Литовской Республики.

Граждане иностранных государств, которые находятся в Республике Беларусь, для получения шенгенской визы будут по-прежнему иметь возможность обращаться непосредственно в дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы или в визовые центры, с которыми сотрудничает визовая служба республики.

Новый порядок приема заявлений вступит в силу 2 июля следующего года.

"Ожидается, что у туроператоров будет достаточно времени для адаптации к этим изменениям", — прокомментировали это решение в литовском МИДе.