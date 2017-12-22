Запрет выхода на лед введен в Минской области, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Минском областном исполнительном комитете принято решение о запрете выхода на лед с 22 декабря до окончания ледостава на территории области.

«Прежде всего запрет направлен на обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев на водоемах региона. Спасатели также обращают внимание родителей о необходимости провести беседы с детьми о недопустимости игр на озерах и реках», — отметили в управлении.