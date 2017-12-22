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Запрет выхода на лед введен в Минской области
22.12.2017 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Запрет выхода на лед введен в Минской области, сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Минском областном исполнительном комитете принято решение о запрете выхода на лед с 22 декабря до окончания ледостава на территории области.
«Прежде всего запрет направлен на обеспечение безопасности и предупреждение несчастных случаев на водоемах региона. Спасатели также обращают внимание родителей о необходимости провести беседы с детьми о недопустимости игр на озерах и реках», — отметили в управлении.
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Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Минском областном исполнительном комитете принято решение о запрете выхода на лед с 22 декабря до окончания ледостава на...
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