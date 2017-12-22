Детская игровая зона появилась в Национальном аэропорту Минск

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Сегодня в Национальном аэропорту Минск открылась игровая зона для детей, предназначенная для развлечения маленьких пассажиров во время ожидания рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В игровой зоне расположен игровой комплекс "Лабиринт", где дети смогут активно провести время. Кроме того, в там размещены небольшие аттракционы и консоли с видеоиграми, а также уголок для юных художников. Отведено место и для совсем маленьких детей и их мам: на территории оборудовано место для кормления и пеленания младенцев.

Найти детский игровой комплекс достаточно просто: он находится рядом с авиакассами на третьем этаже аэровокзального комплекса в левом крыле здания.

Аэропорт Минск принимает и отправляет воздушные рейсы более чем в 40 международных направлениях, охватывая страны СНГ, Европы и Ближнего Востока. Количество пассажиров, пользующихся услугами аэровокзала, выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, а буквально на днях "Минск" принял 4-миллионного пассажира .