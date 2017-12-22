﻿ Детская игровая зона появилась в Национальном аэропорту Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детская игровая зона появилась в Национальном аэропорту Минск

22.12.2017 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Сегодня в Национальном аэропорту Минск открылась игровая зона для детей, предназначенная для развлечения маленьких пассажиров во время ожидания рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Детская игровая зона появилась в Национальном аэропорту Минск
© Sputnik/ Сергей Пушкин
"Белавиа" в 2018 году собирается открыть рейсы в Анапу, Казань и Таллинн

В игровой зоне расположен игровой комплекс "Лабиринт", где дети смогут активно провести время. Кроме того, в там размещены небольшие аттракционы и консоли с видеоиграми, а также уголок для юных художников. Отведено место и для совсем маленьких детей и их мам: на территории оборудовано место для кормления и пеленания младенцев.

Найти детский игровой комплекс достаточно просто: он находится рядом с авиакассами на третьем этаже аэровокзального комплекса в левом крыле здания.

Аэропорт Минск принимает и отправляет воздушные рейсы более чем в 40 международных направлениях, охватывая страны СНГ, Европы и Ближнего Востока. Количество пассажиров, пользующихся услугами аэровокзала, выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 20%, а буквально на днях "Минск" принял 4-миллионного пассажира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 194
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ней расположены не только аттракционы для развлечения детей, но и комната матери и ребенка, где можно покормить и запеленать младенца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ЕГУ может лишиться литовской "прописки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика