МИНСК, 22 дек – Sputnik. Строительные работы на жилом комплексе "Аркадия", приостановленные в конце весны 2017 года, планируют возобновить в следующий вторник 26 декабря.



© Sputnik / Виктор Толочко Крупный столичный застройщик задержан финансовой милицией

Стройку приостановили в мае текущего года, в то время как сроки погашения облигаций истекают. Держатели жилищных облигаций, приобретенных у СООО "Тамбаз", даже записывали видеообращение к главе государства, но до сих пор неизвестно, дошло ли оно до адресата. Мингорисполком продлил срок строительства до конца 2018 года, а в ноябре представители компании обещали, что возведение домов будет возобновлено в декабре 2017-го.

Трудности у компании начались, когда выяснилось, что в жилом комплексе помимо жилых помещений за средства, полученные от продажи облигаций, возводились помещения коммерческой направленности и паркинг. Возведенный торговый комплекс "Тамбаз" планировал выставить на реализацию, но сделка сорвалась, а кредиты для выравнивания финансовой ситуации у организации взять не получилось.

В СООО "Тамбаз" сообщили, что в данный момент стройплощадку передают новой подрядной организации – ООО "ГруппАртМонтаж". Первоочередной задачей подрядчика станет запуск монолитных работ на стилобатной части второй очереди жилого комплекса в районе улиц Богдановича – Измайловской – Тургенева. Сейчас компания рассматривает возможность достройки домов без доплат со стороны держателей облигаций, которые полностью покрыли свои обязательства.

Накануне стало известно о задержании советника директора ООО "Тамбаз" Льва Хаютина. В отношении него возбудили уголовное дело, ему вменяют в вину нецелевое использование средств от продажи жилищных облигаций. Известно, что держатели облигаций покупатели жилищных облигаций понесли ущерб на сумму в 21,5 миллиона рублей.