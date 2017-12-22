Спасти частично обрушившийся 260-летний костел в центре Мстиславля можно, если максимально быстро провести его обследование и тщательную консервацию, считает председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры историк Антон Астапович. В ближайшее время здание обследуют, но проведение работ по полноценной консервации на сегодня возможно только за счет внебюджетных и спонсорских средств, рассказали TUT.BY в Могилевском облисполкоме.



Так иезуитский костел выглядел еще 5 месяцев назад. Скриншот видео Дениса Костюкевича.

Часть стены костела в Мстиславле рухнула в ночь на 21 декабря . Видео опубликовал минчанин и уроженец Мстиславля Денис Костюкевич. Он дважды обращался к министрам культуры — бывшему и нынешнему — Борису Светлову и Юрию Бондарю — с просьбой спасти здание редкой красоты и архитектуры. Предупреждал, что если не начать действовать сейчас, через год спасать будет уже нечего. И, очевидно, оказался прав.

После видеообращения к Светлову Денису пришел ответ за подписью заместителя министра культуры Александра Яцко о том, что выделить средства из республиканского бюджета на «вышеозначенную историко-культурную ценность не представляется возможным». Минкульт предложил озаботиться этим вопросом райисполкому и привлечь ресурсы «общественных и коммерческих организаций, спонсоров, инвесторов […] для создания условий по обеспечению сохранности объекта наследия, в том числе и по разработке проектно-сметной документации».







У Мстиславля денег на это нет. В облисполкоме TUT.BY сообщили, что в первую очередь необходимо провести обследование здания костела, для чего в ближайшее время при содействии Министерства культуры Беларуси планируется привлечь специалистов в сфере реставрации и восстановления памятников архитектуры.

— Они же смогут внести предложения по первоочередным противоаварийным работам на этом объекте, который уже не эксплуатировался с 1972 года. Затем необходима разработка проектно-сметной документации на консервацию объекта. Сейчас изыскиваются возможности для финансирования этого этапа. Проведение самих работ по полноценной консервации на сегодня возможно только за счет внебюджетных и спонсорских средств. К сожалению, на благотворительный счет, открытый для этих целей Мстиславским райисполкомом, пока денег не поступало. Очевидно, что без заинтересованной позиции общественных, конфессиональных институтов и фондов поднять этот объект будет весьма проблематично.

Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович считает, что к обрушению костела привел неправильный, с его точки зрения, подход государства к сохранению памятников архитектуры в целом.

— Такіх аб’ектаў у краіне зашмат, нават у Магілёўскай вобласці. Кожны раз, калі я еду праз Княжыцы (агрогородок в Могилевском районе. — TUT.BY), з жахам гляджу, абрынуўся там касцёл ці не. Ён знаходзіцца амаль у тым жа стане, што і мсціслаўскі, — говорит историк.





По его словам, в свое время иезуитский костел в Мстиславле частично законсервировали по инициативе реставраторов братьев Малиновских. Однако работы по консервации, а значит, и сохранению, объекта власти не продолжили.

— Сітуацыя з касцёлам у Мсціслаўле паказвае, што ў нас не працуе заканадаўства ў плане аховы помнікаў архітэктуры, — считает Антон Астапович.

Он добавил, что инициировать работы в обрушившемся костеле должен Мстиславский райисполком. Но с учетом того, что в следующем году, скорее всего, урежут бюджет на охрану историко-культурных ценностей, то участь костела может быть печальной, сказал историк.