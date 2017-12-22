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Вице-премьер: Безвизовый режим появится в Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней
22.12.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Безвизовый режим в Гродно и в Бресте будет продлен до 10 дней, сообщает
— Сейчас на завершающей стадии согласования находится проект указа главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающих к ним территориям, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней, — сказал вице-премьер.
Впоследствии этот срок также может быть увеличен, добавил он. По словам Анатолия Калинина, эти меры будут способствовать увеличению потока иностранных туристов в Беларусь.
Напомним,
В Брестской области
12 февраля в Беларуси заработал
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По словам Анатолия Калинина, эти меры будут способствовать увеличению потока иностранных туристов в Беларусь.
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