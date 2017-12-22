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Вице-премьер: Безвизовый режим появится в Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней

22.12.2017 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Безвизовый режим в Гродно и в Бресте будет продлен до 10 дней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на вице-премьера Анатолия Калинина.

— Сейчас на завершающей стадии согласования находится проект указа главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающих к ним территориям, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней, — сказал вице-премьер.

Впоследствии этот срок также может быть увеличен, добавил он. По словам Анатолия Калинина, эти меры будут способствовать увеличению потока иностранных туристов в Беларусь.

Напомним, безвизовый режим в Гродно был введен в прошлом октябре. Сейчас иностранцы могут без визы приезжать на территорию Августовского канала и прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. Въехать в безвизовую зону туристы могут через три контрольно-пропускных пункта: со стороны Польши — «Лесная»/«Рудавка» и «Брузги»/«Кузница Белостоцкая», а со стороны Литвы через пункты пропуска «Привалка»/«Швяндубре» и «Привалка»/«Райгардас». Недавно в Гродно встретили 50-тысячного безвизового туриста.

В Брестской области безвиз действует на белорусско-польском переходе «Переров — Беловежа». Туристам достаточно иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на посещение НП «Беловежская пуща» — находиться на территории Беларуси они могут 3 дня.

12 февраля в Беларуси заработал пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе. По безвизу в Беларусь в этом году прилетели около 80 тысяч туристов.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По словам Анатолия Калинина, эти меры будут способствовать увеличению потока иностранных туристов в Беларусь.

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