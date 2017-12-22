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Запрет выхода на лед введен с пятницы в Витебской области
22.12.2017 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Запрет выхода на лед водоемов и рек введен в Витебской области в пятницу 22 декабря, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
Соответствующее распоряжение было подписано Витебским областным исполнительным комитетом.
"На основании распоряжения запрещен выход на лед во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в период ледостава сотрудники МЧС, ОСВОД и УВД будут проводить на водоемах области рейды, чтобы граждане выполняли решение облисполкома.
По информации управления, городские и районные исполнительные комитеты на территориальном уровне также примут соответствующие распоряжения.
Ранее аналогичное решение было принято Могилевским облисполкомом. В текущем году жертвами тонкого льда на Витебщине уже стали два рыболова.
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В период ледостава сотрудники МЧС, ОСВОД и УВД будут проводить на водоемах области рейды
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