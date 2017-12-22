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Запрет выхода на лед введен с пятницы в Витебской области

22.12.2017 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Запрет выхода на лед водоемов и рек введен в Витебской области в пятницу 22 декабря, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Запрет выхода на лед введен с пятницы в Витебской области
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Sea Ice
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Соответствующее распоряжение было подписано Витебским областным исполнительным комитетом.

"На основании распоряжения запрещен выход на лед во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в период ледостава сотрудники МЧС, ОСВОД и УВД будут проводить на водоемах области рейды, чтобы граждане выполняли решение облисполкома.

По информации управления, городские и районные исполнительные комитеты на территориальном уровне также примут соответствующие распоряжения.

Ранее аналогичное решение было принято Могилевским облисполкомом. В текущем году жертвами тонкого льда на Витебщине уже стали два рыболова.

Могилевским рыболовам запретили выходить на лед>>

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В период ледостава сотрудники МЧС, ОСВОД и УВД будут проводить на водоемах области рейды

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