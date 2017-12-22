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Из-за поломки локомотива задерживается поезд из Парижа, следующий через Минск

22.12.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Поезд «Париж-Москва» российского формирования был задержан более чем на 12 часов, сообщают пассажиры. Напомним, состав следует через Брест, Барановичи, Минск и Оршу.


По состоянию на 18.40 по минскому времени поезд так и не отправился. Он на станции, но без локомотива. Фото: @AndrewIvchenko

Пользователь Andrew Ivchenko в Twitter рассказал: поезд «Париж-Москва» № 24/453 был задержан на более чем 12 часов. Пассажиры, среди которых оказались и белорусы, сейчас находятся в Страсбурге.

«Люди без еды, вода платная у проводников. (…) Хоть французы подкармливают», — рассказал мужчина. В поезде оказалась его супруга, с которой он поддерживает связь.

«Вроде даже сообщали, что пассажирам предоставили отель на ночь. Но это неправда. Ночевали в поезде, никто пассажирам ничего не объявлял, начальник поезда молчал, проводники пошли спать и утром обьявили, мол, нужно добираться самим до Берлина».

Как уточняют Российские железные дороги, в ночь с 21 на 22 декабря поезд остановили из-за неисправности локомотива и «отсутствия у железнодорожников Франции возможности его оперативной замены». Сообщается, что локомотив уже заменили; пассажирам приносят извинения. Но время отправления не уточняется.

В то же время одна из пассажирок сообщила TUT.BY, что локомотив найден, а машинист пока нет.

Поезд «Москва-Париж» следует через через города Франции и Германии, далее останавливается в Бресте, Барановичах, Минске, Орше — и после Смоленска прибывает в Москву. Всего 40 часов в пути. Согласно расписанию, состав ожидали в белорусской столице к 3 часам ночи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По словам пассажиров, задержка составила более 12 часов.

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