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Из-за поломки локомотива задерживается поезд из Парижа, следующий через Минск
22.12.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Поезд «Париж-Москва» российского формирования был задержан более чем на 12 часов, сообщают пассажиры. Напомним, состав следует через Брест, Барановичи, Минск и Оршу.
Пользователь Andrew Ivchenko в Twitter
«Люди без еды, вода платная у проводников. (…) Хоть французы подкармливают», — рассказал мужчина. В поезде оказалась его супруга, с которой он поддерживает связь.
«Вроде даже сообщали, что пассажирам предоставили отель на ночь. Но это неправда. Ночевали в поезде, никто пассажирам ничего не объявлял, начальник поезда молчал, проводники пошли спать и утром обьявили, мол, нужно добираться самим до Берлина».
Как уточняют Российские железные дороги, в ночь с 21 на 22 декабря поезд остановили из-за неисправности локомотива и «отсутствия у железнодорожников Франции возможности его оперативной замены». Сообщается, что локомотив уже заменили; пассажирам приносят извинения. Но время отправления не уточняется.
В то же время одна из пассажирок сообщила TUT.BY, что локомотив найден, а машинист пока нет.
Поезд «Москва-Париж»
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По словам пассажиров, задержка составила более 12 часов.
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