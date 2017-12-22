Бывшие руководители Витебского отделения БДЖ получили сроки за коррупцию

Бывшие должностные лица Витебского отделения Белорусской железной дороги за ряд коррупционных преступлений приговорены к 7 и 4 годам колонии и крупным штрафам, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора города Витебска Александр Филиппенко.

Поставлена точка в уголовном деле в отношении бывших начальника и главного инженера УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», которые обвинялись в совершении ряда коррупционных преступлений. Бывший руководитель филиала признан виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия), ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 427 (составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из иной личной заинтересованности) УК. Главный инженер по всем перечисленным пунктам, кроме хищения, признан пособником. На выездном судебном заседании в административном здании самого предприятия в Витебске был оглашен приговор суда — первому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 5 лет и штраф в 300 базовых величин; второму — 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 5 лет и также штраф. Оба будут отбывать срок в исправительной колонии усиленного режима.

В ходе следствия было установлено, что должностные лица с ноября 2012 года по декабрь 2013-го превысили свои служебные полномочия, издав приказ, предписывающий Витебской дистанции гражданских сооружений передать гаражи для автомашин на баланс санатория «Железнодорожник» в деревне Малые Летцы Витебского района. Затем организовали реконструкцию данных гаражей под дом отдыха повышенной комфортности и банный комплекс без согласования с учредителем. Проектно-сметная и разрешительная документация на производство строительно-монтажных работ отсутствовала. В результате незаконного переоборудования гаражей затрачены денежные средства отделения БЖД на общую сумму около Br780 тыс., что усугубило финансовое состояние предприятия и повлекло привлечение кредитов на приобретение пассажирских вагонов, затягивание сроков окончания плановой реконструкции иных объектов предприятия.

Кроме того, в квартире и строящемся гараже 55-летнего директора предприятия в Витебске был организован ремонт с привлечением рабочих, транспорта, специальной техники и имущества отделения без заключения договора и оплаты выполненных работ. В результате предприятию причинен ущерб на общую сумму более Br10 тыс. В ходе следствия установлен также факт хищения в апреле 2014 года посудомоечной машины, которая была приобретена предприятием якобы для нужд реконструируемого санатория-профилактория, хотя проектно-сметной документацией это не предусматривалось.

В январе 2015 года должностные лица организовали составление заведомо ложных договоров между директором предприятия и БЖД для обоснования использования рабочих при ремонте квартиры и строительстве гаража директора в период с октября 2013 года по октябрь 2014 года. В дальнейшем фиктивные документы были предоставлены специалистам Комитета государственного контроля Витебской области при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и в ходе расследования уголовного дела.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.