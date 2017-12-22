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В Витебске на новогоднем параде устроили собачье шоу

22.12.2017 22:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Сценарий новогоднего парада в Витебске в этот раз был завязан вокруг символа наступающего 2018 года — собаки. В шествии участвовали как служебные псы — они шли рядом с милиционерами, так и домашние — они гордо вышагивали рядом с хозяевами. Костюмированному празднику повезло и с погодой — она была снежной, по-настоящему новогодней.


Парад начался в 19.00. Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи прошли по улице Ленина к главной елке на площади Победы. Всего в шествии участвовало около 1,5 тысячи ряженых. Сколько шло собак, сказать трудно, но тоже довольно много. Благодаря этому парад получился забавным, особенно радовались дети.

Главная елка на площади Победы в этот раз, как и обычно, — высотой 35 метров. Ее собрали из 221 живой елочки. Организаторы праздника подсчитали даже, из чего состоит ее наряд. Это 56 светодиодных снежинок, почти 130 шаров, 1,2 км гирлянд с 5 тысячами лампочек.












 
Теги: Витебск
 
 
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В шествии участвовали как служебные псы - они шли рядом с милиционерами, так и домашние - они гордо вышагивали рядом с хозяевами.

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