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Назначен новый генеральный директор ЮНИСЕФ

22.12.2017 21:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Американка Генриетта Фор была назначена новым генеральным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Назначен новый генеральный директор ЮНИСЕФ
© Sputnik/ Андрей Александров
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"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш – Sputnik) объявил о назначении Генриетты Фор из США на пост генерального директора фонда", – сказал он на брифинге.

На этом посту Фор сменит Энтони Лейка, который находился на данной должности с 2010 года. По словам Дюжаррика, Гутерреш благодарен Лейку за старания и служение организации.

Генриетта Фор является председателем совета и директором инвестиционной компании Holsman International.

 
Теги: Минск
 
 
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На этом посту Фор сменит Энтони Лейка, который находился на данной должности с 2010 года.

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