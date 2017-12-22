Назначен новый генеральный директор ЮНИСЕФ

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Американка Генриетта Фор была назначена новым генеральным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



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"Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш – Sputnik) объявил о назначении Генриетты Фор из США на пост генерального директора фонда", – сказал он на брифинге.

На этом посту Фор сменит Энтони Лейка, который находился на данной должности с 2010 года. По словам Дюжаррика, Гутерреш благодарен Лейку за старания и служение организации.

Генриетта Фор является председателем совета и директором инвестиционной компании Holsman International.