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Лондонцы на Рождество и Новый год услышат колокола Биг-Бена

22.12.2017 20:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Часы на башне Биг-Бен в Лондоне  будут звонить на Рождество и Новый год, несмотря на капитальный ремонт, сообщила пресс-служба британского парламента.

Лондонцы на Рождество и Новый год услышат колокола Биг-Бена
© Pixabay
Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

"Страна услышит любимый бой часов этим Рождеством и на Новый год, несмотря на серьезную реконструкцию", – говорится в сообщении.

В первый раз колокола Биг-Бена будут звонить в 09:00 23 декабря, а прекратят отбивать время после часа дня 1 января.

Башня Елизаветы во всем мире более известна как Биг-Бен – по названию колокола. Колокол работал в последние 157 лет без пауз, в последний раз механизмы часов закрывали на профилактику в 2007 году.

Ремонт, который проводится в настоящее время, продлится до 2021 года. Ранее Биг-Бен отбивал время 11 ноября – в День перемирия, а также 12 ноября – в День поминовения.

 
Теги: Минск
 
 
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В первый раз колокола Биг-Бена будут звонить в 09:00 23 декабря, а прекратят отбивать время после часа дня 1 января.

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