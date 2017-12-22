Калинин: в Беларуси решается вопрос о расширении безвизового пространства

Анатолий Калинин

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время принимается решение о расширении безвизового пространства Беларуси. Об этом сегодня во время церемонии вручения переходящего вымпела Гомелю как лучшему областному городу по благоустройству сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на завершающей стадии согласования находится проект указа главы государства, касающийся установления безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. Речь идет о Бресте и Гродно, а также прилегающим к ним территориям, где безвизовый режим будет продлен до 10 дней", - сказал вице-премьер. Впоследствии этот срок также может быть увеличен, добавил он.

По словам Анатолия Калинина, эти меры будут способствовать увеличению потока иностранных туристов в Беларусь.-0-