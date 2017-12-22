По всей стране открылось более тысячи елочных базаров. Только лесхозы собираются продать до 180 тысяч новогодних елок. Цена — от 10 до 30 рублей в зависимости от размера.

Журналисты TUT.BY съездили в лесхоз в Червенском районе, чтобы посмотреть, как выращивают новогодние ели. Подробности — в нашем видео.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также

Заснеженные пейзажи, которые нам пока не надоели. Минское море с высоты

Военные и спасатели возвели понтонную переправу через Припять