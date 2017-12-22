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"Выбираем красивые". Как в лесхозе заготавливают новогодние елки
23.12.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
По всей стране открылось более тысячи елочных базаров. Только лесхозы собираются продать до 180 тысяч новогодних елок. Цена — от 10 до 30 рублей в зависимости от размера.
Журналисты TUT.BY съездили в лесхоз в Червенском районе, чтобы посмотреть, как выращивают новогодние ели. Подробности — в нашем видео.
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По всей стране открылось более тысячи елочных базаров. Только лесхозы собираются продать до 180 тысяч новогодних елок. Стоимость - от 10 до 30 рублей в зависимости от...
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