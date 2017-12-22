Доброе утро!

Помните, что вчера были самый короткий день и самая длинная ночь в году? Дни солнцестояния придают лету оттенок грусти, а зиме — радости и надежды. Наши фотографы снимали Минск в течение одного такого дня зимой и одного — летом. Обязательно посмотрите на то, как выглядит природа в разное время суток и пор года .





ВАЖНОЕ

Свершилось! Президент подписал обещанный документ, который должен превратить Беларусь в ИТ-страну. Декрет о развитии цифровой экономики получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0″ - и вот вам самые важные положения этого поистине революционного документа .

А еще Александр Лукашенко вчера встретился с представителями деловых кругов — и выразил недовольство методами работы так называемых „красных директоров“: „…Вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте $ 100 млн дадим, этому 50 млн в оборотку, этому — чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства“. А то вон некоторые в долгах по уши все равно умудряются новые Land Cruiser покупать .

Несколько новостей для любителей путешествовать — к нам и от нас. Оказывается, совсем скоро Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней">„безвиз“ появится и в Бресте, а в Гродно будет продлен. А еще стало известно, что в следующем году визовые службы Литвы откажутся от услуг посредников в Беларуси — и вот как мы станем получать визы . Посольство США, в свою очередь, в следующем году станет выдавать в Минске больше виз — и вот какие категории добавятся .

А курс биткоина вчера резко упал . Даже интересно. что же дальше будет.

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните трагедию, произошедшую 14 декабря в Жодино ? Пенсионер зашел в магазин и из обреза охотничьего ружья в упор застрелил предпринимателя. До этого мужчины не раз встречались в суде — их семьи делили имущество. Дочь пенсионера была замужем за братом Дмитрия, который в 2009 году погиб в ДТП. Мы поговорили с родителями погибших братьев и узнали, из-за чего произошел конфликт между родственниками . „Что мы сделали этой семье? За что с нами так жестоко обошлись?“ Страшно даже читать.





Недавно нам рассказали, что все станции техосмотра имеют единый стандарт проверки авто. Мы, извините, не поверили — и отправили на техосмотр три автомобиля, а потом сравнили результаты. И вот что вышло .

А вы знали, что самая красивая женщина планеты живет в Минске? Да-да, недавно Елена Пивоварова (Щербак) вернулась с мирового конкурса для замужних женщин Mrs. Globe (Миссис Земной шар) именно с этим титулом. Посмотрите, какая красавица !

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Смотрите, какие у нас крутые „хроники тунеядцев“ ! Обновленный декрет заработает в полном объеме с 1 января 2019 года, а мы пока вспомнили, как эволюционировал документ, о котором впервые заговорили в июле 2013 года.





Уже третий год подряд в декабре мы отправляемся в Беловежскую Пущу и наугад вытягиваем из мешка Деда Мороза с десяток писем белорусов. О чем пишут дети и взрослые в надежде на чудо, чего просят? Обязательно прочтите — мы почти уверены, что каждый из наших героев найдет под елочкой тот подарок, которого ждет.

Продолжаем знакомиться с городами-спутниками Минска: в этот раз отправились в Дзержинск . Что может предложить этот город минчанину, кроме новых квартир за 26 тысяч долларов?

А еще разузнали, что будет с обрушившимся 260-летним костелом в Мстиславле . В ближайшее время здание обследуют, но полноценная консервация сегодня возможна „только за счет внебюджетных и спонсорских средств“. Говоря проще — денег нет.

Все новости пятницы, 22 декабря

Кстати. В длинные выходные погода будет не очень комфортной , поэтому от души вам рекомендуем залезть под плед хорошей книжкой или добрым фильмом — скоро-то придется с головой броситься в предновогоднюю суету.

Увидимся во вторник.

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