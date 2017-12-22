А еще Александр Лукашенко вчера встретился с представителями деловых кругов — и выразил недовольство методами работы так называемых „красных директоров“: „…Вместо того, чтобы на рынке искать ниши и реализовывать продукцию, ногой дверь в кабинет открывают к любому вице-премьеру, премьеру, а те мне предложения шлют: давайте $ 100 млн дадим, этому 50 млн в оборотку, этому — чтобы погасить кредиты, которые он брал на модернизацию производства“. А то вон некоторые в долгах по уши все равно умудряются новые Land Cruiser покупать.
Несколько новостей для любителей путешествовать — к нам и от нас. Оказывается, совсем скоро Бресте, а в Гродно будет продлен до 10 дней">„безвиз“ появится и в Бресте, а в Гродно будет продлен. А еще стало известно, что в следующем году визовые службы Литвы откажутся от услуг посредников в Беларуси — и вот как мы станем получать визы. Посольство США, в свою очередь, в следующем году станет выдавать в Минске больше виз — и вот какие категории добавятся.
А курс биткоина вчера резко упал. Даже интересно. что же дальше будет.
Недавно нам рассказали, что все станции техосмотра имеют единый стандарт проверки авто. Мы, извините, не поверили — и отправили на техосмотр три автомобиля, а потом сравнили результаты. И вот что вышло.
А вы знали, что самая красивая женщина планеты живет в Минске? Да-да, недавно Елена Пивоварова (Щербак) вернулась с мирового конкурса для замужних женщин Mrs. Globe (Миссис Земной шар) именно с этим титулом. Посмотрите, какая красавица!
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Смотрите, какие у нас крутые „хроники тунеядцев“! Обновленный декрет заработает в полном объеме с 1 января 2019 года, а мы пока вспомнили, как эволюционировал документ, о котором впервые заговорили в июле 2013 года.
Уже третий год подряд в декабре мы отправляемся в Беловежскую Пущу и наугад вытягиваем из мешка Деда Мороза с десяток писем белорусов. О чем пишут дети и взрослые в надежде на чудо, чего просят? Обязательно прочтите — мы почти уверены, что каждый из наших героев найдет под елочкой тот подарок, которого ждет.
Продолжаем знакомиться с городами-спутниками Минска: в этот раз отправились в Дзержинск. Что может предложить этот город минчанину, кроме новых квартир за 26 тысяч долларов?
Кстати. В длинные выходные погода будет не очень комфортной, поэтому от души вам рекомендуем залезть под плед хорошей книжкой или добрым фильмом — скоро-то придется с головой броситься в предновогоднюю суету.
Увидимся во вторник.
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