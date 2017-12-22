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"Это праздник обновления, сострадания и милосердия". Президент поздравил католиков с Рождеством
23.12.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил католиков с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.
«В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия», — сказано в поздравлении. — Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей".
Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.
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Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.
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