ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это праздник обновления, сострадания и милосердия". Президент поздравил католиков с Рождеством

23.12.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил католиков с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия», — сказано в поздравлении. — Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей".

Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

 
 
Ссылка на источник 168
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
История жодинской трагедии, самая красивая женщина и "хроники тунеядцев" - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика