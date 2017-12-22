Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил католиков с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия», — сказано в поздравлении. — Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей".

Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.