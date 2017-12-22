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Император Японии празднует рождения и готовится к передаче трона

23.12.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения императора Японии Акихито. Глава белорусского государства напомнил в поздравлении, что Беларусь и Япония много лет развивают плодотворное сотрудничество на благо обеих стран.

Император Японии празднует рождения и готовится к передаче трона
© Sputnik/ Сергей Субботин
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"Убежден, путем конструктивного диалога мы сможем достигнуть дальнейших успехов в активизации двусторонних связей в различных отраслях", — подчеркнул в поздравлении глава белорусского государства.

Вместе с тем, правящий император Японии и "символ нации" Акихито заявил в день своего рождения о готовности начать подготовку к передаче трона.

"Я благодарен многим людям, которые с разных позиций рассмотрели (вопрос о прижизненной передаче трона — Sputnik) и приложили усилия для этого. В оставшиеся дни я буду, выполняя функции символа нации, готовиться к наследованию для перехода в новую эпоху", — сказал император журналистам.

В своем выступлении монарх поздравил свою внучку принцессу Мако с помолвкой и намеченной на осень будущего года свадьбой.

Император Японии празднует рождения и готовится к передаче трона
© AP/ Shizuo Kambayashi
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В декабре комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года. Заседание комиссии было созвано впервые за 25 лет.

Передача трона наследнику при жизни императора станет беспрецедентной в новейшей истории Японии.

В августе прошлого года император Акихито в своем специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. В июне этого года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Однако в законе не был указан срок этой передачи. Решение об этом и приняла комиссия по делам императорской семьи 1 декабря. День вступления в силу закона и является днем ухода на покой императора Акихито.

Акихито остается последним и единственным действующим императором в мире.

 
Теги: Минск
 
 
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С днем рождения правящего императора Японии поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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