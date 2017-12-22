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В Бресте бывший директор ДЮСШ получил срок за то, что "прикрывал" сотрудницу-дочь

23.12.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте за служебный подлог осужден бывший директор детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), сообщает БелаПАН.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Брестчанин, работая директором спортивной школы, с февраля 2013 по февраль 2014 года, а также с января по август 2016 года из личной заинтересованности неоднократно вносил заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени о нахождении на рабочем месте своей дочери, которую он устроил в это учреждение механиком по техническим видам спорта, сообщила БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева.

Фактически она отсутствовала на рабочем месте без уважительных причин, в частности ездила в Польшу, о чем директору школы было известно.

Всего его дочери была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму 990 рублей 53 копейки. Это было выявлено в ходе проверки.

13 декабря суд Московского района Бреста признал 65-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 427 УК (Служебный подлог) и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (6 900 рублей).

До вынесения приговора обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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