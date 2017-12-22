В Минске на один вечер изменится движение некоторых маршрутов городского транспорта

23 декабря с 17.00 до 19.00 в Минске изменятся некоторые маршруты городского траспорта из-за проведения новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

Из-за шествия по маршруту пл. Независимости — просп. Независимости — ул. Ленина — пр. Победителей по указанию сотрудников ГАИ (ориентировочно в период с 17.00 до 19.00) будут внесены изменения в трассы следующих автобусных маршрутов:

№ 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуются от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Ленинградская», «Вокзал», «Свердлова»);

№ 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» организуются по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я. Купалы, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении — по просп. Независимости, Я. Купалы, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской с разворотом налево на перекрестке с ул. Ленинградской;

№ 1, 69 организуются от просп. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйской до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей;

№ 163 организуется по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

№ 119С организуется от просп. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, К. Цеткин, Бобруйской до РК «Бобруйская» в обоих направлениях с выполнением на измененном участке остановочного пункта «Музыкальный театр»;

№ 73, 1073-ТК от пр. Победителей организуются по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

№ 91 организуется по пр. Победителей, Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

№ 23, 65 организуются до РК «Городской Вал» (без выезда на просп. Независимости);

№ 40, 50С от ул. Московской организуются по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

№ 123 со стороны ул. Маяковского организуется по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;

№ 127 со стороны ул. Ульяновской организуется по трассе автобусного маршрута № 81Э: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской с выполнением остановочного пункта «Вокзал» на терминале в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, Ульяновской;

№ 1056-ТК организуется по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей в прямом направлении, в обратном направлении — от пр. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской;

№ 1212-ТК организуется по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской.

№ 1119-ТК организуется по пр. Победителей, Машерова, ул. Красная, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном направлении — по пр. Независимости, Машерова. Победителей.