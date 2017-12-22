Дрессировщик хаски: предназначение этих собак - любить людей

МИНСК, 23 дек — Sputnik. В одном из номеров новогоднего представления "Пеппи и свободная стая" в Доме Москвы выступает стая хаски. Утренники продлятся до 30 января, и все это время собаки будут жить в фургоне, выходить на прогулку по заснеженным окрестностям и фотографироваться с детьми у елки, проявляя при этом такое спокойствие, будто фотосессия — смысл их собачьей жизни. Корреспонденты Sputnik пообщались с ассистентом дрессировщика Иваном и потрепали за ухом каждого пса из стаи, чтобы убедиться — собаки терпеливы к людям и камерам так, как о них рассказывают.

Не оставляйте дома одних

Первым псом в стае был Шаман, по словам ассистента дрессировщика именно эта хаски воспитала остальных. Причем заводили Шамана без цели выступать с ним на утренниках. Просто вся семья дрессировщика оказалась связана с цирком, вот и хаски задействовали в одном из номеров.



© Sputnik / Виктор Толочко Хаски - очень человекоориентированные собаки, лучше не оставлять их надолго одних

"Хаски можно держать дома, но имейте ввиду — собаки общительные. Их нельзя оставлять одних или закрывать в доме. Иначе у них испортится психика, они начнут "шкодить". Раньше в Москве была мода на хаски, а после многие начали от них отказываться. Питомники были переполнены — жалко, собаки преданные", — рассказал Иван.

Собаки дрессировщика дома не живут, для них есть специальный вагон, а по вечерам они выходят на прогулку. Кормят этих собак раз в двое суток — если в этот день нет выступлений, но если собаки работают, кормят каждые сутки.

"У хаски слабые желудки, так что кормить их нужно постоянным рационом — или только корм, или только каши и мясо", — рассказал ассистент дрессировщика.



© Sputnik / Виктор Толочко Хаски - отличные артисты, они всегда рады стараться

Если зимой собаки рады холоду, то теплое время года переносят тяжело, сбрасывают шерсть, пьют много воды. В вагоне на это время стараются устанавливать кондиционер.

"Летом они были совсем худые, а сейчас посмотрите на Алтая, какой кабанчик стал", — смеется ассистент режиссера.

Новичков они не любят

У хаски в стае своя иерархия, новичков они не любят — хаски Мася пытался войти в коллектив других хаски несколько месяцев, получал укусы от старших, но все же сумел стать членом стаи. На переднем сиденье машины дрессировщиков спит щенок, и его еще ждут драки с более старшими товарищами, но до этого еще далеко.



© Sputnik / Виктор Толочко У хаски в стае своя иерархия, новичков они не любят

"Щенка дрессировать еще рано. Ему сейчас интересно только поесть и поспать. Пока к нему ревнуют только две собаки", — рассказал Иван.

Он пояснил — в отличие от большинства пород, у которых есть особая функция — сторожить, охотиться и так далее — хаски заводят для удовольствия. Желательно правда, чтобы удовольствия от содержания собаки дома получал не только хозяин, но и сама хаски.



© Sputnik / Виктор Толочко Хаски очень дружелюбны, поэтому заводят их чаще всего для души - сторожа из них никудышние

"Если хаски живет дома, становится плюшевой. Из этих диванной собаки уже не выйдет. Они выросли в стае, а собаку нужно воспитывать с детства — хотите сторожевую, так и воспитывайте с самого начала. А эти собаки воспитывались так, чтобы любить людей", — рассказал ассистент дрессировщика и по его команде собаки закончили прогулку и заняли свои места в вальере.

Детская Московская елка проходит в Доме Москвы. Кроме выступления с собаками во время спектакля "Пеппи и свободная стая" можно будет посмотреть и шоу мыльных пузырей, и даже попасть на бал. Участие в представлении принимают актеры МХАТ, РАМT и Ленком.