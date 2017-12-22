Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики — появилась специализация «Криптовалюты и деривативы».

Начало занятий запланировано на март 2018 года. В рамках курса осветят следующие темы:

Операции с криптовалютами;

Операции с фьючерсами криптовалют;

Использование технологии блокчейн;

ICO — как альтернатива IPO.

«Обучение проводится в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности «Операции с ценными бумагами» с присвоением квалификации «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг», — сказано в объявлении на странице института.

На обучение принимают прошедших собеседование граждан, имеющих высшее образование, также студентов старших курсов вузов.

Обучение рассчитано на 1,8 года в заочной форме.