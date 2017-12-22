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В БНТУ запустили программу переподготовки по специализации "Криптовалюты и деривативы"

23.12.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики — появилась специализация «Криптовалюты и деривативы».

Начало занятий запланировано на март 2018 года. В рамках курса осветят следующие темы:

  • Операции с криптовалютами;
  • Операции с фьючерсами криптовалют;
  • Использование технологии блокчейн;
  • ICO — как альтернатива IPO.

«Обучение проводится в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности «Операции с ценными бумагами» с присвоением квалификации «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг», — сказано в объявлении на странице института.

На обучение принимают прошедших собеседование граждан, имеющих высшее образование, также студентов старших курсов вузов.

Обучение рассчитано на 1,8 года в заочной форме.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики - появилась специализация...

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