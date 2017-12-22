|
В БНТУ запустили программу переподготовки по специализации "Криптовалюты и деривативы"
23.12.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики — появилась специализация «Криптовалюты и деривативы».
Начало занятий запланировано на март 2018 года. В рамках курса осветят следующие темы:
«Обучение проводится в рамках программы переподготовки на базе высшего образования по специальности «Операции с ценными бумагами» с присвоением квалификации «Специалист-аналитик рынка ценных бумаг», —
На обучение принимают прошедших собеседование граждан, имеющих высшее образование, также студентов старших курсов вузов.
Обучение рассчитано на 1,8 года в заочной форме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ набирает желающих получить знания в области криптоэкономики - появилась специализация...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии