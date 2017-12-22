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Родственнице Елизаветы II пришлось извинится за "расистскую" брошку

23.12.2017 14:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Родственнице английской королевы принцессе Мишель Кентской пришлось извиниться  за появление в Букингемском дворце с брошкой в виде головы темнокожего мужчины, пишет The Guardian.

Родственнице Елизаветы II пришлось извинится за "расистскую" брошку
© REUTERS/ Toby Melville
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Принцесса Кентская — супруга кузена Елизаветы II, принца Кентского Майкла. Фотографы запечатлели ее со спорной брошью на пальто, когда она прибыла на  семейный обед в среду. Брошь выполнена в виде головы темнокожего мужчины в золотом головном уборе.

Пользователи соцсетей отреагировали на фото болезненно, расценили выбор такого украшения как проявление расизма. По мнению публики, эта брошь могла оскорбить невесту принца Гарри, актрису Меган Маркл. Ее мать — афроамериканка.

Журналисты предположили, что принцесса, наверняка, виделась с Маркл на мероприятии, но неизвестно, была она в тот момент в пальто, украшенном спорной брошкой, или встреча состоялась при других обстоятельствах.

"Брошь — это подарок. Принцесса Мишель неоднократно носила ее раньше. Она очень сожалеет и расстроена, что могла обидеть кого-то", — заявил официальный представитель принцессы Кентской.

Между тем, СМИ вспомнили, что это не первый подобный упрек в адрес принцессы Кентской. В 2004 году она попала в поле зрения общественности, после того, как обратилась к громкоразговаривающим темнокожим посетителям ресторана со словами  "убирайтесь обратно в колонии". Позже она опровергла этот инцидент и призналась, что любит этих людей.

 
Теги: Минск
 
 
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Украшение было выполнено в виде головы темнокожего мужчины в золотом головном уборе - его истолковали как нетактичный выпад в сторону невесты принца Гарри.

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