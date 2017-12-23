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БНТУ запустил программу переподготовки по специализации "криптовалюты и деривативы"

23.12.2017 14:51 — Новости Общества | БелТА  
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БНТУ запустил программу переподготовки по специализации "криптовалюты и деривативы"
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ объявил набор желающих пройти обучение по специализации "криптовалюты и деривативы". Соответствующая информация размещена на странице института в соцсети, сообщает БЕЛТА.

Начало занятий запланировано на март 2018 года. Обучение будет проводиться по следующим направлениям: операции с криптовалютами, операции с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн, ICO - как альтернатива IPO.

Обучение предполагается по программе переподготовки на базе высшего образования по специальности "операции с ценными бумагами" с присвоением квалификации "специалист-аналитик рынка ценных бумаг".

Условия приема - собеседование, принимаются граждане с высшим образованием, а также студенты старших курсов вузов. Заочное и заочно-дистанционное обучение рассчитано на 1,8 года.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Документ создал правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Таким образом Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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