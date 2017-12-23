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Умер Брюс Маккэндлесс, совершивший первый выход в космос без страховки
23.12.2017 16:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории выход в открытый космос без страховки, ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщило НАСА.
В сообщении, опубликованном на сайте космического агентства, говорится: "Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)".
© AP/ NASA
Первый полет в космос Брюс Маккэндлесс совершил с 3 по 11 февраля 1984 года в качестве специалиста полета шаттла "Челленджер STS-41B"
Астронавт умер в США, где долгое время служил в качестве пилота ВМС страны и позднее вошел в набор астронавтом НАСА. Маккэндлесс принимал участия в установке крупнейшего космического телескопа "Хаббл".
Астронавт во время своего первого полета в космос в 1984 году совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с помощью специально разработанной НАСА установки MMU. Она позволяет астронавтам передвигаться в космосе.
© AP/ NASA-TV
Во время полета Маккэндлесс выполнил два выхода в открытый космос (07.02.1984 — продолжительностью 5 часов 55 минут; 09.02.1984 — продолжительностью 6 часов 2 минуты)
Около шести часов продолжался свободный полет Маккэндлесса без технической связи с кораблем. Ему удалось при этом отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров.
Позже НАСА запретило использовать установку MMU, так как посчитало ее слишком опасной для эксплуатации.
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Свободный полет астронавта без технической связи с космическим кораблем продолжался около шести часов.
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