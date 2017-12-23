Умер Брюс Маккэндлесс, совершивший первый выход в космос без страховки

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории выход в открытый космос без страховки, ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщило НАСА.

В сообщении, опубликованном на сайте космического агентства, говорится: "Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)".



© AP/ NASA Первый полет в космос Брюс Маккэндлесс совершил с 3 по 11 февраля 1984 года в качестве специалиста полета шаттла "Челленджер STS-41B"

Астронавт умер в США, где долгое время служил в качестве пилота ВМС страны и позднее вошел в набор астронавтом НАСА. Маккэндлесс принимал участия в установке крупнейшего космического телескопа "Хаббл".

Астронавт во время своего первого полета в космос в 1984 году совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с помощью специально разработанной НАСА установки MMU. Она позволяет астронавтам передвигаться в космосе.



© AP/ NASA-TV Во время полета Маккэндлесс выполнил два выхода в открытый космос (07.02.1984 — продолжительностью 5 часов 55 минут; 09.02.1984 — продолжительностью 6 часов 2 минуты)

Около шести часов продолжался свободный полет Маккэндлесса без технической связи с кораблем. Ему удалось при этом отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров.

Позже НАСА запретило использовать установку MMU, так как посчитало ее слишком опасной для эксплуатации.