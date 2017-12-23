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В Бресте открыли главную городскую елку
23.12.2017 19:41 — Новости Общества | Tut.by
23 декабря на площади Ленина зажглись огни на главной новогодней елке города.
Погода для торжественного мероприятия выдалась не лучшая. С обеда город накрыл мокрый снег. За полтора часа до торжества городские власти обсуждали вероятность переноса торжества на другую дату, сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Однако организаторы праздника решили не менять планы.
Перед жителями и гостями города выступили танцевальные, музыкальные коллективы, театр огня. Завершился праздник пиротехническим шоу.
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Из-за погоды организаторы обсуждали возможность переноса праздника на другой день.
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