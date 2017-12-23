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Панды, белые медведи и "Беларус". В Минске прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек
23.12.2017 21:33 — Новости Общества | Tut.by
В субботу вечером по перекрытым проспектам в центре Минска прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Как минчане и гости столицы встречали главных персонажей новогодних праздников — в фоторепортаже TUT.BY.
Шествие началось в 17.00 от площади Независимости и прошло по проспекту, улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта.
На конечной точке маршрута устроили танцевальный флешмоб, поучаствовать в котором могли и зрители. Трансляцию шествия и перформанса показывали на экраны на площади Свободы, на «Галерее Минск» и на площадке возле Дворца спорта. Тут же состоялся пневмофейерверк.
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Как минчане и гости столицы встречали главных персонажей новогодних праздников - в фоторепортаже TUT.BY.
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