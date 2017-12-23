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Парк Янки Купалы и Киевский сквер ожидает капитальный ремонт

23.12.2017 22:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Парк им. Я. Купалы и Киевский сквер планируют капитально отремонтировать. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой линии заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

На 2018 год намечается разработка проектно-сметной документации для предстоящего капремонта Киевского сквера. В ходе ремонта там предполагается восстановить пешеходные дорожки, заменить осветительные мачты, лавочки и др.

Не исключается возможность реорганизации пространства возле фонтана. Сам же рукотворный гейзер к этому времени признан бесхозным, сейчас идет подготовка документов для передачи его на баланс обслуживающей организации — «Минскзеленстрою».

В парке им. Я. Купалы в рамках текущего ремонта уже обновили асфальтовое покрытие набережной. Ожидается, что в 2018 г. в зеленой зоне будут выполнены работы по капитальному ремонту.

Кроме того, администрация Центрального района намерена добиваться проведения капитального ремонта зеленой зоны, расположенной между ул. Кальварийской и ул. М. Танка.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, администрация Центрального района намерена добиваться проведения капитального ремонта зеленой зоны, расположенной между ул. Кальварийской и ул. М....

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