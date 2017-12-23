В Бресте зажгли главную городскую елку

БРЕСТ, 23 дек – Sputnik. Главную новогоднюю елку Бреста украсили логотипами к 1000-летию, торжественное мероприятие могло не состояться из-за мокрого снега, ветра и нулевой температуры.

"Мы обсуждали вариант отмены сегодняшнего праздника из-за погодных условий. Мы не предполагали, что такое количество людей, несмотря на все эти вызовы природы, придет сегодня на главную площадь, чтобы открыть главную елку города Бреста. С таким настроением, с такими людьми мы преобразим наш город. Я в этом не сомневаюсь", – заявил на празднике председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Праздник не отменили из-за большого количества зрителей

На площади выступили танцевальные и музыкальные коллективы. Дедов Морозов и Снегурочек доставили на праздник на служебных автомобилях МЧС, милиции, скорой помощи, а также на военном грузовике 38-й десантно-штурмовой бригады. Завершилось мероприятие фаер-шоу.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Дедов Морозов и Снегурочек доставили на праздник на автомобилях разных городских служб

Мэр Рогачук сообщил, что в перспективе иллюминации в городе станет больше – не только праздничной, но и повседневной.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Новогоднее настроение создавали и артисты на сцене

"Ежегодно мы стараемся украсить наш город как можно ярче к этому замечательному празднику. Ровно год назад я обещал, что площадь Ленина засияет по периметру. Наша задача – чтобы засиял весь наш город по всем магистралям, чтобы были освещены достаточно ярко даже самые дальние микрорайоны", – отметил глава города.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Иллюминации в Бресте станет больше – не только праздничной, но и повседневной

Смотрите также видео:

Нашествие Дедов Морозов: по Минску прошла сказочная колонна>>