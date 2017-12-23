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25 декабря частично изменяется расписание движения автобусных маршрутов с автовокзала

24.12.2017 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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На католическое Рождество отменяется маршрут «Брест-Гродно» (отправлением из Бреста в 5:30, из Гродно в 13:30), пишет «Вечерний Брест».

Не будет курсировать по 8 января автобус «Брест-Ковель» (отправлением из Бреста в 02:00, из Ковеля в 06:30).

24 декабря не будет рейса по маршруту «Брест-Варшава» (отправлением из Бреста в 13:30, из Варшавы в 20:10).

25 декабря отменяются рейсы следующих направлений: «Брест-Ковель» (отправлением из Бреста в 06:25, из Ковеля в 13:00 и отправлением из Бреста в 08:15, из Ковеля в 16:10), «Брест — Бяла-Подляска» (отправлением из Бреста в 05:30 и 07:30) и «Брест-Люблин» (отправлением из Бреста в 08:00). Что касается городского транспорта, 25 декабря он будет курсировать в Бресте согласно расписанию выходного дня.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На католическое Рождество отменяется маршрут "Брест-Гродно".

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