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25 декабря частично изменяется расписание движения автобусных маршрутов с автовокзала
24.12.2017 07:38 — Новости Общества | Tut.by
На католическое Рождество отменяется маршрут «Брест-Гродно» (отправлением из Бреста в 5:30, из Гродно в 13:30),
Не будет курсировать по 8 января автобус «Брест-Ковель» (отправлением из Бреста в 02:00, из Ковеля в 06:30).
24 декабря не будет рейса по маршруту «Брест-Варшава» (отправлением из Бреста в 13:30, из Варшавы в 20:10).
25 декабря отменяются рейсы следующих направлений: «Брест-Ковель» (отправлением из Бреста в 06:25, из Ковеля в 13:00 и отправлением из Бреста в 08:15, из Ковеля в 16:10), «Брест — Бяла-Подляска» (отправлением из Бреста в 05:30 и 07:30) и «Брест-Люблин» (отправлением из Бреста в 08:00). Что касается городского транспорта, 25 декабря он будет курсировать в Бресте согласно расписанию выходного дня.
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На католическое Рождество отменяется маршрут "Брест-Гродно".
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