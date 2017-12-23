Атмосферу армейского клуба воссоздали в новой музейной экспозиции Брестской крепости

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» сегодня состоялось открытие нового музейного объекта — Армейского клуба, передает БЕЛТА.



Фото с сайта мемориального комплекса

Армейский клуб разместился в пороховом погребе на территории Кобринского укрепления. Его посетителям предлагается окунуться в атмосферу 1939−1941 годов, внутри интерьеры максимально приближены к довоенным. На входе в здание, как и в прежние времена, гостей встречают работницы буфета, которые показывают, чем угощались в клубе красноармейцы, командиры и члены их семей. Далее открывается вид на ленинскую комнату, актовый зал со сценой. Кроме того, туристы смогут пройти по боковым ходам погреба, чтобы более детально познакомиться со структурой фортификационного объекта.





«В пороховом погребе в то время действительно находился клуб 98-го противотанкового артиллеристского дивизиона. Поэтому у нас уже давно были планы открыть этот объект, чтобы показать атмосферу, в которой находились красноармейцы, командиры, их семьи накануне войны, — рассказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. — В перспективе будем здесь показывать фильмы 1939−1941 годов, проводить различные мероприятия».





В частности, обсуждается возможность задействовать в работе Армейского клуба коллектив Брестского драмтеатра.





На создание экспозиции направлялись бюджетные деньги. Основную финансовую нагрузку на себя взяло ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое выделило мемориальному комплексу Br100 тыс. За счет этих средств в том числе изготовлены отдельные экспонаты, приобретены системы кондиционирования и освещения. В оформлении экспозиции приняли участие сотрудники столичного Художественного комбината.





«В истории Брестской крепости, наверное, мы уже знаем все героические страницы. Но здесь жили люди и перед войной. Новая экспозиция подчеркивает мирную составляющую предвоенной эпохи», — подчеркнул председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.