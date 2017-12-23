ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕГУ получил "неуд" от проверяющих, но не согласен с выводами

24.12.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На прошлой недели Центр оценки качества обучения (ЦОКО) Литвы негативно оценил работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет, в котором в основном учатся белорусы сообщает DELFI. Такая оценка может служить основанием для отзыва лицензии на проведение обучения.

Это решение ЕГУ может в течение 14 дней обжаловать сформированной министром образования и науки комиссии, а в 30-дневный срок — обжаловать и в суде. В 2014 году ЕГУ также был оценен негативно, в связи с чем лицензия была продлена только на 3 года. В новом отчете негативную оценку получили стратегическое управление ЕГУ, его научная и (или) художественная деятельность.

Управляющий совет ЕГУ не согласен с выводами, говорится в официальном сообщении университета.

По мнению Университета, реформы, осуществленные в ЕГУ в 2015—2017 годах, обеспечили существенное развитие стратегического управления, учебной и научной деятельности, что было признано донорами во время Донорской конференции в ноябре 2017 года.

«Будучи единственным в мире университетом в изгнании, ЕГУ претерпел значительные реформы стратегического управления, а также внедрил новый Стратегический план на 2016−2021 годы. Стратегический план был разработан в тесном взаимодействии со Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA) и на основании рекомендаций Центра оценки качества высшего образования, предоставленных в рамках институциональной оценки университета в феврале 2015 года. Руководство ЕГУ сожалеет, что в своем отчете Центр не учел политическую важность университета для Беларуси», — говорится в сообщении.

В ЕГУ считают, что Центр оценки качества высшего образования не принял во внимание официальный ответ университета, представленный 14 декабря 2017 г. на предварительный отчет Центра.

«Управляющий совет ЕГУ тесно сотрудничает с Правительством Литвы и партнерами и прилагает все усилия, для положительного решения вопроса об институциональной оценке университета, с целью обеспечения дальнейшей работы ЕГУ в Вильнюсе», — заверяют в ЕГУ.

После закрытия ЕГУ белорусскими властями в 2004 году университет по приглашению правительства Литвы переехал в Вильнюс. Получив официальный статус университета в Литве в марте 2006 года, ЕГУ подготовил 2124 специалиста в областях искусств, социальных и гуманитарных наук.

В 2017/18 академическом году в ЕГУ обучаются 847 студентов, 95% учащихся — граждане и резиденты Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство ЕГУ сожалеет, что в своем отчете Центр не учел политическую важность университета для Беларуси

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Танцоры и ложкари: что должен уметь посол русского языка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика