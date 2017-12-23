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ЕГУ получил "неуд" от проверяющих, но не согласен с выводами
24.12.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by
На прошлой недели Центр оценки качества обучения (ЦОКО) Литвы негативно оценил работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет, в котором в основном учатся белорусы сообщает
Это решение ЕГУ может в течение 14 дней обжаловать сформированной министром образования и науки комиссии, а в 30-дневный срок — обжаловать и в суде. В 2014 году ЕГУ также был оценен негативно, в связи с чем лицензия была продлена только на 3 года. В новом отчете негативную оценку получили стратегическое управление ЕГУ, его научная и (или) художественная деятельность.
Управляющий совет ЕГУ не согласен с выводами, говорится в
По мнению Университета, реформы, осуществленные в ЕГУ в 2015—2017 годах, обеспечили существенное развитие стратегического управления, учебной и научной деятельности, что было признано донорами во время Донорской конференции в ноябре 2017 года.
«Будучи единственным в мире университетом в изгнании, ЕГУ претерпел значительные реформы стратегического управления, а также внедрил новый Стратегический план на 2016−2021 годы. Стратегический план был разработан в тесном взаимодействии со Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA) и на основании рекомендаций Центра оценки качества высшего образования, предоставленных в рамках институциональной оценки университета в феврале 2015 года. Руководство ЕГУ сожалеет, что в своем отчете Центр не учел политическую важность университета для Беларуси», — говорится в сообщении.
В ЕГУ считают, что Центр оценки качества высшего образования не принял во внимание официальный ответ университета, представленный 14 декабря 2017 г. на предварительный отчет Центра.
«Управляющий совет ЕГУ тесно сотрудничает с Правительством Литвы и партнерами и прилагает все усилия, для положительного решения вопроса об институциональной оценке университета, с целью обеспечения дальнейшей работы ЕГУ в Вильнюсе», — заверяют в ЕГУ.
После закрытия ЕГУ белорусскими властями в 2004 году университет по приглашению правительства Литвы переехал в Вильнюс. Получив официальный статус университета в Литве в марте 2006 года, ЕГУ подготовил 2124 специалиста в областях искусств, социальных и гуманитарных наук.
В 2017/18 академическом году в ЕГУ обучаются 847 студентов, 95% учащихся — граждане и резиденты Беларуси.
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Руководство ЕГУ сожалеет, что в своем отчете Центр не учел политическую важность университета для Беларуси
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