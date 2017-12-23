Танцоры и ложкари: что должен уметь посол русского языка

Что значит быть послом русского языка, выяснял корреспондент Sputnik Тимур Селиванов.

Лучшие из лучших

Чтобы стать послами русского языка, волонтеры проходят жесткий отбор, — рассказала методист программы, кандидат педагогических наук, доцент Института русского языка им. А. С. Пушкина Татьяна Кудоярова.

"Программа объединяет лучших из лучших, и это не метафора. Из трех тысяч онлайн-заявок мы отбираем около ста-двухсот человек. На следующем этапе ребята участвуют в мастер-классах, знакомятся с нашими методиками и пробуют провести занятие по русскому языку. После этого проходит еще один отбор.

Оставшиеся волонтеры продолжают обучение, участвуют в экспедициях. Только после этого мы определяем, кто достоин стать послом русского языка".

В последней экспедиции волонтеры побывали в Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Болгарии.

Слеза студента

Реакции студентов, которые не попали в волонтерскую программу, растрогали первого проректора Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Дмитрия Бугрова:"Я увидел плачущих студентов. Некоторые их тех, кто не сумел подтвердить готовность участвовать в программе, были очень расстроены. Увидеть всплакнувшего студента или студентку дорогого стоит".

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Минске, архивное фото" title="Тотальный диктант в Минске, архивное фото" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Тест: словарный диктант за 10 класс

Бугров напомнил, что программа "Послы русского языка" интересна не только "лирикам", но и "физикам": "Одна из наших студенток, которая была волонтером в Кыргызстане, обучается в химико-технологическом институте. Еще одна уральская студентка из физико-технологического института не сумела договориться с суровым учебным процессом и осталась дома. Ядерная физика в середине декабря оказалась важнее".

Недетская история

На пресс-конференции вспомнили о реакции министров из Грузии и Латвии на то, что дети из этих двух стран в августе и сентябре 2017 года отдыхали в Крыму.



© Sputnik/ Владимир Федоренко Государственный институт русского языка

"Наши иностранные партнеры решили сыграть в политику на поле "Артека". Это недопустимо с точки зрения общечеловеческой морали. Дети оказались в недетской истории", — отметил генеральный директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак.

Коллегу поддержал директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. "Главный орленок" подчеркнул: на международную позицию по Крыму могут повлиять послы русского языка, это "мягкая сила" России".

Переоткрыть Россию

Русский язык не изучается просто ради его изучения, это инструмент и посредник, считает волонтер Олеся Шкреба: "Дети из стран СНГ говорят нам: "Мы хотим учиться в России, мы хотим сотрудничать с Россией". Они берут наши контакты в социальных сетях не для того, чтобы спрашивать "Как дела?", а для того, чтобы строить с нами общее будущее".

Волонтерская программа знакомит самих волонтеров с их родиной.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко призвал белорусов не отказываться от русского языка

"Школьники из других стран на занятиях задают вопросы: "А как на Камчатке, а как в Краснодаре?". Ответить на них можно, только общаясь с другими волонтерами из разных уголков нашей страны. Таким образом ты открываешь Россию заново", — поделился молодой посол русского языка Ян Шевченко.

Посол неведомой страны

Опытом работы "с нуля" поделилась волонтер Лилия Бедляева. Она работала с молодежью Эквадора: "Мы в буквальном смысле знакомили с русским языком и русской культурой, и даже рассказывали, где географически находится Россия. Многие этого не знали.

Мы играли на ложках, знакомили с традиционной русской музыкой и танцевали, чтобы привлечь внимание к нашей программе. После этой презентации учеников у нас стало в два раза больше. Им захотелось увидеть людей, которые живут на другом континенте".

После окончания программы с Лилией связались эквадорские студенты, которые хотели приехать в Россию учиться в магистратуру. Троим из них это удалось.