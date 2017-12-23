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Пенсионерку, которая украла кошелек в церкви, начнут судить 26 декабря

24.12.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Суд Первомайского района Минска 26 декабря начнет рассмотрение уголовного дела в отношении пожилой жительницы белорусской столицы, которая обвиняется в краже, сообщили в суде.

Преступление было совершено 1 октября 2017 года. Несколько дней сотрудники милиции разыскивали в Минске бабушку по подозрению в краже кошелька из сумки прихожанки храма в Первомайском районе столицы.

Пенсионерку, которая украла кошелек в церкви, начнут судить 26 декабря
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Начало судебного заседания назначено на вторник",- сообщили Sputnik в суде.

Ранее сообщалось, что пострадавшая минчанка, обнаружив, что у нее исчез кошелек, обратилась в Первомайское РУВД. По ее словам, в церкви, расположенной на улице Всехсвятской, у нее из сумки украли кошелек, в котором было более 250 рублей.

Милиционеры отсмотрели записи видеокамер в церкви и установили, что кошелек из сумки, оставленной на скамье, вытащила неизвестная пожилая женщина. Несколько дней ушла на то, чтобы найти женщину. Как выяснилось позже, пенсионерку ранее уже привлекали к ответственности, женщина отбывала наказание за аналогичные преступления.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело за кражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожилая женщина обвиняется в том, что вытащила кошелек из сумки, оставленной прихожанкой на скамье в храме.

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