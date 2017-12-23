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Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днем рождения
24.12.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили в президентской пресс-службе.
© Sputnik / Анна Нефедова
"Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны", — сказано в поздравлении.
Белорусский лидер отметил, что высоко ценит особое внимание, которое Ильхам Алиев уделяет развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам обоих народов.
Беларусь и Азербайджан связывает тесные торгово-экономические и политические отношения. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены в 1993 году. Президенты двух государств неоднократно обменивались официальными визитами.
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Белорусский президент назвал своего коллегу из Баку дальновидным политиком и истинным патриотом свой страны.
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