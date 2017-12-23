Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днем рождения

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили в президентской пресс-службе.



© Sputnik / Анна Нефедова Андрейченко назвал Азербайджан надежным другом и партнером

"Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны", — сказано в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что высоко ценит особое внимание, которое Ильхам Алиев уделяет развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам обоих народов.

Беларусь и Азербайджан связывает тесные торгово-экономические и политические отношения. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены в 1993 году. Президенты двух государств неоднократно обменивались официальными визитами.