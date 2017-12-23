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Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днем рождения

24.12.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили в президентской пресс-службе.

Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днем рождения
© Sputnik / Анна Нефедова
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"Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны", — сказано в поздравлении.

Белорусский лидер отметил, что высоко ценит особое внимание, которое Ильхам Алиев уделяет развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам обоих народов.

Беларусь и Азербайджан связывает тесные  торгово-экономические и политические  отношения.  Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены  в 1993 году. Президенты  двух государств неоднократно обменивались официальными визитами.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент назвал своего коллегу из Баку дальновидным политиком и истинным патриотом свой страны.

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