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Зимние каникулы начались у белорусских школьников

24.12.2017 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек —Sputnik. Зимние каникулы начались 24 декабря у белорусских школьников, они продлятся 15 дней и за парты ученики сядут 8 января 2018 года, сообщили в министерстве образования.

В соответствии с планом на 2017/2018 учебный год, первая четверть проходила с 1 сентября по 28 октября 2017 года, потом были осенние каникулы. Вторая четверть началась 8 ноября и закончилась 23 декабря 2017года, сказали в Минобразования.

Зимние каникулы начались у белорусских школьников
© Pixabay
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"Зимние каникулы продлятся по 7 января включительно. 8 января 2018 школьники придут на занятия", — сообщили Sputnik в министерстве.

Третья четверть продлится до 24 марта 2018 года.

Весенние каникулы начнутся 25 марта и продлятся до 1 апреля, четвертая составит два месяца — с 2 апреля по 31 мая 2018 года. С 1 июня начнутся самые длинные — летние каникулы, и они составят 92 дня.

По данным Минобра, осенние каникулы в этом учебном году длились 10 дней, начавшиеся зимние каникулы  будут 15 дней, а весенние станут самыми короткими в году — 8 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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На зимние школьные каникулы приходится три праздника - католическое и православное Рождество, а также Новый год.

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