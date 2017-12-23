Зимние каникулы начались у белорусских школьников

МИНСК, 24 дек —Sputnik. Зимние каникулы начались 24 декабря у белорусских школьников, они продлятся 15 дней и за парты ученики сядут 8 января 2018 года, сообщили в министерстве образования.

В соответствии с планом на 2017/2018 учебный год, первая четверть проходила с 1 сентября по 28 октября 2017 года, потом были осенние каникулы. Вторая четверть началась 8 ноября и закончилась 23 декабря 2017года, сказали в Минобразования.

"Зимние каникулы продлятся по 7 января включительно. 8 января 2018 школьники придут на занятия", — сообщили Sputnik в министерстве.

Третья четверть продлится до 24 марта 2018 года.

Весенние каникулы начнутся 25 марта и продлятся до 1 апреля, четвертая составит два месяца — с 2 апреля по 31 мая 2018 года. С 1 июня начнутся самые длинные — летние каникулы, и они составят 92 дня.

По данным Минобра, осенние каникулы в этом учебном году длились 10 дней, начавшиеся зимние каникулы будут 15 дней, а весенние станут самыми короткими в году — 8 дней.