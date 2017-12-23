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Секс, гигиена и слабый иммунитет. В чем причина женских инфекций и как с ними справиться

24.12.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Половые инфекции могут бытьне не только результатом неправильной сексуальной жизни, но также и последствием плохой интимной гигиены или слабого иммунитета. Справиться с болезнями не всегда бывает просто: порой не обходится без хирургического вмешательства и лечения, которое длится годами.

В новом выпуске программы «Женское здоровье» опытный врач-гинеколог Наталья Мороз и ведущая проекта Катерина Пытлева обсуждают самые острые вопросы об инфекциях женской половой системы, их причинах и последствиях.

 

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Благодарим за помощь в подготовке программы медицинский центр «Неовит» и клинику «Ева».

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Половые инфекции могут бытьне не только результатом неправильной сексуальной жизни, но также и последствием плохой интимной гигиены или слабого иммунитета....

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