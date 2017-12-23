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В украинском пункте пропуска на границе с Беларусью возможны очереди из-за неполадок в системе
24.12.2017 12:52 — Новости Общества | БелТА
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси на своих официальных страницах в соцсетях информирует о возможных очередях на погранпереходе в украинском пункте пропуска "Пища", сообщает БЕЛТА.
"С 8.00 24 декабря в украинском пункте пропуска "Пища" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Олтуш") наблюдаются проблемы с работой программного обеспечения системы таможенного оформления", - сказано в сообщении.
В связи с этим на данном погранпереходе возможно образование очередей. Гражданам, планирующим поездки в Украину, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
Ближайшие пункты пропуска на данном направлении - "Томашовка" (для граждан Беларуси и Украины) и "Мокраны" (международный). Об устранении неполадок будет сообщено дополнительно.-0-
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