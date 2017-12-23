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Институт налоговых консультантов создается в Беларуси
24.12.2017 13:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 — Sputnik. Профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами будет создан в Беларуси, в соответствии с указом "О налоговом консультировании".
Президентский указ №338 вступил в силу 24 декабря 2017 года.
"Уже идут организационные и иные мероприятия, необходимые для проведения первого квалификационного экзамена по проверке знаний лиц, которые будут аттестованными налоговыми консультантами", — сообщили Sputnik в министерстве по налогам и сборам.
Там также пояснили, что институт профессиональных налоговых консультантов создается для того, чтобы оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства.
Указ президента также направлен на то, чтобы снизить коррупционные риски в налоговой сфере.
В МНС отметили, что институт налоговых консультантов будет создан с учетом зарубежного опыта.
По словам специалистов, консультантами могут быть ИП, а также коммерческие структуры, у которых есть не менее одного штатного налогового консультанта. В соответствии с указом у налогового консультанта должен быть аттестат специального образца.
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В Беларуси вступил в силу Указ №338 "О налоговом консультировании", который призван предотвратить нарушения в налоговом законодательстве.
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