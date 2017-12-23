Институт налоговых консультантов создается в Беларуси

МИНСК, 24 — Sputnik. Профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами будет создан в Беларуси, в соответствии с указом "О налоговом консультировании".

Президентский указ №338 вступил в силу 24 декабря 2017 года.

"Уже идут организационные и иные мероприятия, необходимые для проведения первого квалификационного экзамена по проверке знаний лиц, которые будут аттестованными налоговыми консультантами", — сообщили Sputnik в министерстве по налогам и сборам.

Там также пояснили, что институт профессиональных налоговых консультантов создается для того, чтобы оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства.

Указ президента также направлен на то, чтобы снизить коррупционные риски в налоговой сфере.

В МНС отметили, что институт налоговых консультантов будет создан с учетом зарубежного опыта.

По словам специалистов, консультантами могут быть ИП, а также коммерческие структуры, у которых есть не менее одного штатного налогового консультанта. В соответствии с указом у налогового консультанта должен быть аттестат специального образца.

Читайте также:

Налоговый кодекс Беларуси ждет "масштабная переработка" >>