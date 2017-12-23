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Выходить на лед запретили в трех областях Беларуси
24.12.2017 14:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК,24 дек — Sputnik. Управления по чрезвычайным ситуациям трех областей Беларуси ввели запрет на выход на лед.
На текущей неделе в разных регионах Беларуси утонули несколько рыбаков, которые провалились на тонком льду. В минувшую субботу в Докшицком районе сотрудники МЧС
По информации спасателей, запрет входа на лед
Специалисты пояснили, температура воздуха 0 градусов держится подряд трое суток, то прочность льда уменьшается на 25 процентов. По их словам, когда на льду появляется вода, то прочность его падает 2-3 раза.
"Следует обращать внимание на цвет льда. Прочный лед — голубой или белый. Серый и желтый лед непрочный и выходить на него опасно", — сказали спасатели.
По данным Гидромета, на территорию Беларуси начала поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
25 декабря на большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха минимальная ночью —3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; по юго-западу республики ночью +4..+6°С, днем до +8°С.
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В минувшую субботу в Докшицком районе спасители вытащили из воды двоих тонущих рыбаков.
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