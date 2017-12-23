Выходить на лед запретили в трех областях Беларуси

МИНСК,24 дек — Sputnik. Управления по чрезвычайным ситуациям трех областей Беларуси ввели запрет на выход на лед.



© Pixabay Запрет выхода на лед введен с пятницы в Витебской области

На текущей неделе в разных регионах Беларуси утонули несколько рыбаков, которые провалились на тонком льду. В минувшую субботу в Докшицком районе сотрудники МЧС спасли из воды двоих тонущих рыбаков , которые по тонкому льду отошли от берега на 400 метров. Спасенными оказались 46-летний минчанин и 64-летний житель Полоцка.

По информации спасателей, запрет входа на лед уже введен Витебской, Минской и Могилевской областях. Запрет будет действовать до тех пор, пока толщина льда не станет безопасной для хождения.

Специалисты пояснили, температура воздуха 0 градусов держится подряд трое суток, то прочность льда уменьшается на 25 процентов. По их словам, когда на льду появляется вода, то прочность его падает 2-3 раза.

"Следует обращать внимание на цвет льда. Прочный лед — голубой или белый. Серый и желтый лед непрочный и выходить на него опасно", — сказали спасатели.

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25 декабря на большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха минимальная ночью —3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; по юго-западу республики ночью +4..+6°С, днем до +8°С.