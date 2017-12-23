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Резиденция Санта Клауса откроется в Минске

24.12.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек —Sputnik. Резиденция Санта Клауса откроется в Минске 24 декабря в одном из Торгово-развлекательных центров, сообщили организаторы праздничного мероприятия.

Резиденция Санта Клауса откроется в Минске
© REUTERS/ Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/
Принц Джордж написал Санта-Клаусу письмо и попросил машинку

"В резиденции Санта-Клауса будут обитать эльфы, а возле резиденции — на улице перед входом в ТРЦ будет дожидаться северный олень, запряженный в сани", — рассказали Sputnik организаторы мероприятия.

По их словам, сказочный персонаж будет бесплатно вручать заранее подготовленные родителями подарки, общаться с детьми и раздавать конфеты. Санту будут окружать эльфы, а для детишек привезли даже живого оленя.

Кроме этого, в резиденции Санта  Клауса можно будет отправить письма с заветными желаниями. Рядом с креслом Санта Клауса будет стоять специальный сказочный почтовый ящик, куда дети смогут опустить письма.

Открытие пройдет 24 декабря, в этот день эльфы устроят праздничный флеш-моб. Работать резиденция Санта Клауса будет до 31 декабря включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Специально для этого в Минск привезли живого северного оленя.

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