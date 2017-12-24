Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены

Фото Госпогранкомитета

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работоспособность программного обеспечения системы таможенного оформления в украинском пункте пропуска "Пища" восстановлена, проинформировал Госпогранкомитет Беларуси на своих официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Утром 24 декабря в работе ПО системы таможенного оформления украинского пункта пропуска, сопредельного с белорусским "Олтуш", произошел сбой. Сейчас неполадка устранена, оформление граждан и транспорта осуществляется в обычном режиме.-0-