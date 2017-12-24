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Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены
24.12.2017 17:27 — Новости Общества | БелТА
Фото Госпогранкомитета
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работоспособность программного обеспечения системы таможенного оформления в украинском пункте пропуска "Пища" восстановлена, проинформировал Госпогранкомитет Беларуси на своих официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
Утром 24 декабря в работе ПО системы таможенного оформления украинского пункта пропуска, сопредельного с белорусским "Олтуш", произошел сбой. Сейчас неполадка устранена, оформление граждан и транспорта осуществляется в обычном режиме.-0-
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