ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены

24.12.2017 17:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Неполадки в системе украинского пункта пропуска на границе с Беларусью устранены
Фото Госпогранкомитета

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работоспособность программного обеспечения системы таможенного оформления в украинском пункте пропуска "Пища" восстановлена, проинформировал Госпогранкомитет Беларуси на своих официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Утром 24 декабря в работе ПО системы таможенного оформления украинского пункта пропуска, сопредельного с белорусским "Олтуш", произошел сбой. Сейчас неполадка устранена, оформление граждан и транспорта осуществляется в обычном режиме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 143
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Резиденция Санта Клауса откроется в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика